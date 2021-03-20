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Снова обстрелы: на Донбассе погиб украинский военный

20 марта, 17:35

Виктория Барановская Виктория Барановская

Российские оккупанты вновь нарушили перемирие

В субботу, 20 марта, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня – погиб украинский военный.

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Об этом сообщает ОТУ "Север".

Боевики стреляли из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шуми. В результате один боец ВСУ получил огнестрельное ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь", – говорится в сообщении.

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Украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила ОБСЕ о действиях боевиков.

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Напомним, в результате обстрела из снайперского оружия погиб морской пехотинец Сергей Моисеенко.

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Донбасс ВСУ боевик обстрелы потери ВСУ
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