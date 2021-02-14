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Снова потери: трое бойцов ООС подорвались на Светлодарской дуге

14 февраля, 14:01

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Обстоятельства происшествия выясняются

На Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве на Светлодарской дуге. В результате трое бойцов погибли.

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Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

"При перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении.

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Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил. Он исчез 28 января.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия смерть Донбасс ВСУ боевики потери ВСУ ООС
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