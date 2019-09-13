Снова потери: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

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За минувшие сутки, 12 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре ООС.

"12 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, три обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Пищевиков. Пять раз российские наемники ударили из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия вблизи Водяного. Дважды неподалеку Новогнатовки велся огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Верхнеторецкого оккупанты применили стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки – минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи Гнутово велся огонь из стрелкового оружия, неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия, а вблизи Широкино ударили из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил. В районе Зайцево боевики ударили из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новгородского – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Неподалеку Крымского стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Новгородского оккупанты применили минометы калибра 82 мм, автоматический гранатомет и стрелковое оружие. Дважды неподалеку Майского российские наемники стреляли из минометов калибра 82 мм. Вблизи Луганского враг ударил из миномета калибра 120 мм, а неподалеку Майорска – из миномета калибра 82 мм.

"За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб", – рассказали в ООС.

Напомним, 11 сентября в ночном бою под Волновахой погибли два морпеха из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

Днем ранее, 10 сентября, в зоне военных действий под Авдеевкой на Донбассе погиб 21-летний боец ВСУ Юрий Бурдейный из Черкасской области.

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