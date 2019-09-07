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Собирали "дань" с предпринимателей: в Луганской области на взятках погорели чиновники

7 сентября, 07:07

Ежемесячно мужчины получали от 60 до 100 тысяч гривен

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Луганской области в систематических взятках разоблачили одного из руководителей управления Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Луганской области и исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Северодонецкого городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновники требовали деньги от сертифицированных инженеров-землеустроителей специализированных предприятий. За ежемесячную уплату преступники обещали не препятствовать их лицензионной деятельности, в частности, во время регистрации землеустроительной документации в госоргане. Предприниматели перечисляли деньги на банковский карточный счет чиновника коммунального предприятия.

Отметим, что ежемесячно чиновники получали от предпринимателей от 60 до 100 тысяч гривен. Правоохранители задержали злоумышленников в рабочих кабинетах при получении очередной взятки.

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"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", – рассказали в СБУ и отметили, что мужчинам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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