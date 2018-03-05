Соцсети насмешил пленный боевик-россиянин на Донбассе

По данным "Миротворца", мужчина участвовал в боях против ВСУ

Украинские военные захватили в плен боевика-россиянина на Донбассе. Об этом сообщает 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ.

Задержанным оказался уроженец Белгородской области Николай Покусаев. Как сообщает сайт "Миротворец", мужчина участвовал в боевых действиях против ВСУ.

"Таким образом, личный состав бригады в очередной раз подтвердил свой высокий профессионализм и готовность выполнять возложенные на него задачи, а мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самообразований", – рассказали украинские военные.

Стоит отметить, что информация о задержанном вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей.

"На обмін підійде, бо на органи вже застарий. Зніміть відео як гарно його годують – так уся раша здасться!", – иронизирует один из комментаторов.

"Ви його тушеними щурами годуєте? – Я гадаю шо рускоговорящими младєнцами. – Убоге, хоч поість нормально в полоні у бандерівців", – не отстают остальные пользователи. - Ну, шо поел я бачу, а шапка, шапка де, я вас спрашиваю".

Ранее боевика группировки "Восток" так называемой "ДНР" задержали в Днепропетровской области. По данным СБУ, мужчина вступил в ряды противника весной 2015-го, после чего дежурил на незаконных "блокпостах" боевиков.

Напомним, в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора "МГБ ЛНР" при попытке пересечения им контрольно-пропускного пункта въезда-выезда на линии разграничения сторон.