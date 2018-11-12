Соцсети о "выборах" на Донбассе: продали будущее детей за яйца с картошкой

"Выборы" на Донбассе, организованные Россией, которые прошли 11 ноября в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, боевики сумели устроить благодаря распродаже дешевых продуктов, и других товаров.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные комментарии из сети, в которых пользователи считают, что многие жители "продали будущее" и свое, и своих детей за возможность купить дешевых продуктов.

Так, журналист Евгений Спирин в своем Facebook напомнил о временах бывшего главаря так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого, который применил функцию обмена "кожуры от картошки и битых яиц" на "голоса" электората.

В СБУ сообщили, что Кремль поставил перед боевиками задачу сообщить до 12:00 о явке на организованные Москвой незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса не менее 50%.

Тем временем жители Донецка признались, что не устают удивляться, насколько лицемерными оказались захватчики их города и других населенных пунктов Донбасса и рассказали о лжи боевиков перед "выборами".

Людей, пришедших на псевдовыборы в Донецке очень немного и большинство пришли для того, чтобы купить дешевые овощи, выставленные на продажу на ярмарках возле "избирательных участков".