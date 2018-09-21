Соцсети: В Донецке прогремел взрыв, есть раненые

В Кировском районе Донецка 21 сентября прогремел взрыв в продуктовом магазине возле остановки "Шахта №19". По словам очевидцев, неизвестный бросил гранату в помещение.

Как сообщили местные жители в социальных сетях, в результате инцидента пострадали два человека. Очевидцы рассказали, что при взрыве осколками была ранена женщина, а мужчину, закованного в наручники, посадили в машину.









К месту происшествия прибыли "скорая" и пожарные, а так называемые "полицейские" и "МЧС", заявили, что детонировало самодельное взрывное устройство.

Напомним, ранее в украинской разведке сообщили, что российские военные угрожают оружием и обирают бизнесменов в "ДНР": боевики занялись поборами с местных предпринимателей, отбирая у них еду и топливо якобы для "нужд передовой на фронте".

Кроме того, россияне на оккупированных территориях наводят ужас на местных жителей – нападают на них, грабят и избивают.

Тем временем, российское командование подкинуло коммунальщикам в ОРДЛО дополнительную работу, но без оплаты. Местные работники в шоке от такой наглости оккупантов и теперь готовы бунтовать.