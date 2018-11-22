Сокрушительный удар бойцов ООС по боевикам на Донбассе показали на видео

В сети появилось видео удара по позиции террористов "ДНР", нанесенного бойцами ООС на Донбассе.

Ролик обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook. "Очередной шмаки-бум, и 200-я бригада у одного оккупанта, еще двое зашивают свои раны", — написал он.

Как отметил офицер, операция проведена в районе населенного пункта Пантелеймоновка, где боевики постоянно обстреливают украинских военных.

Как сообщалось, 21 ноября на Донбассе пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Ранен боец ВСУ. Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Славное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино. В частности, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово, а у дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов. Позиции в районе Новозвановка два раза попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

Напомним, 20 ноября боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, применил при этом запрещенное "Минском" вооружение. А 19 ноября на Донбассе россйские наемники 21 раз открывали огонь по украинским позициям.