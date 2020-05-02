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Сотня раненых и уничтоженных: офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель

2 мая, 11:33

Игорь Тимофеев

Украинским военным удалось уничтожить девять единиц вооружения и военной техники оккупантов

Местные боевики т.наз. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе в апреле 2020 года потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Telegram.

Он пишет, что, по подтвержденным данным, безвозвратные потери оккупантов составили 34 человека, еще 64 боевика получили ранения и травмы. Кроме того, были уничтожены девять единиц различного вооружения и военной техники.

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Сотня раненых и уничтоженных: офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель

Напомним, 29 апреля бойцы 30-й бригады ВСУ жестко ответили на за обстрел мирных жителей и гибель военного возле Золотого-4, уничтожив командирский внедорожник одного из подразделений боевиков из противотанкового ракетного комплекса.

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что за март 2020-го украинская армия уничтожила 51 оккупанта, ранены и травмированы – еще 113 боевиков .

В феврале 2020 года безвозвратные потери оккупантов составили 38 человек, еще 44 боевика получили ранения , контузии и боевые травмы.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс штирлиц ООС потери боевиков Штефан

Источник: Сегодня

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