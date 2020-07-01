Сотня убитых и раненных: стало известно о больших потерях боевиков за июнь

Украинские военные нанесли серьезный урон оккупационным войскам на Донбассе за прошлый месяц – ровно 100 человек ликвидированы и ранены. Отметим, что в последний день июня боевики получили жесткую "ответку" от ВСУ.
Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
"Так, по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за июнь составили: погибшими – 42 человека; ранеными – 58 человек. Также оккупанты потеряли пять единиц техники – ЗИЛ, КАМАЗ, два миномета и один танк", – сообщили военные.
Командование ООС подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда открывают огонь в ответ. А вот первыми никогда не атакуют боевиков, не нарушая режим тишины.
Разведка также регулярно фиксирует у боевиков "дедовщину", которая заканчивается тяжелыми телесными повреждениями и ножевыми ранениями. Кроме того, фиксируются факты передозировки наркотиками, употребления алкоголя и травмирования в состоянии опьянения. Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что в подразделениях оккупантов низкое морально-психологическое состояние.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее мы писали о потерях боевиков за май. Тогда оккупанты недосчитались в своих рядах более 130 человек, а небоевые потери составили 11 человек. В ВСУ отмечали, что цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием командирами боевиков и российскими военными потерь.
Смотрите также видео, как недавно украинские военные на Донецком направлении сравняли с землей позицию боевиков:
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