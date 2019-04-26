Совбез ООН об "паспортизациии" РФ завершился заявлением Германии и Франции

Германия и Франция осуждают публикацию российского указа

Фото: AFP

Германия и Франция осуждают указ Путина о российских паспортах на Донбассе как такой, что противоречит Минским договоренностям, однако надеются на новый импульс их исполнения с новым украинским президентом.

Об этом на совместном брифинге по завершению Совбеза ООН относительно Украины заявили представитель Франции Франсуа Делатр и представитель Германии Кристоф Хойзген, – пише Укринформ.

Французский постпред напомнил, что эти районы, как и весь Донбасс, является частью украинской территории, и добавил, что решение России "идет вопреки целям и духу Минских соглашений, вопреки деэскалации, которая ныне является столь необходимым".

Немецкий представитель добавил, что для принятия какого-либо отдельного решения не было времени.

По мнению Хойзгена, очень важно, что с новым президентом, который скоро займет свой пост в Украине, нужно придать новый импульс усилиям по внедрению Минских соглашений.

"Германия и Франция являются частью Нормандского формата и готовы к этому", – пояснил он.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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