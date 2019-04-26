Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Совбез ООН об "паспортизациии" РФ завершился заявлением Германии и Франции

Сегодня, 02:42

Германия и Франция осуждают публикацию российского указа

Фото: AFP

Германия и Франция осуждают указ Путина о российских паспортах на Донбассе как такой, что противоречит Минским договоренностям, однако надеются на новый импульс их исполнения с новым украинским президентом.

Об этом на совместном брифинге по завершению Совбеза ООН относительно Украины заявили представитель Франции Франсуа Делатр и представитель Германии Кристоф Хойзген, – пише Укринформ

Французский постпред напомнил, что эти районы, как и весь Донбасс, является частью украинской территории, и добавил, что решение России "идет вопреки целям и духу Минских соглашений, вопреки деэскалации, которая ныне является столь необходимым".

Немецкий представитель добавил, что для принятия какого-либо отдельного решения не было времени.

По мнению Хойзгена, очень важно, что с новым президентом, который скоро займет свой пост в Украине, нужно придать новый импульс усилиям по внедрению Минских соглашений.

"Германия и Франция являются частью Нормандского формата и готовы к этому", – пояснил он.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Германия, Франция, Совбез ООН, Украина, РФ, паспорт, минские договоренности

Вы сейчас просматриваете новость " Совбез ООН об "паспортизациии" РФ завершился заявлением Германии и Франции". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Постпред Украины в ООН призвал целевые санкции против РФ

Сегодня, 01:40

Украинский постпред в ООН обвинил РФ в подрыве Минских соглашений

Путинский указ о паспортах на Донбассе – США заявили, что Россия раздувает конфликт вместо мирного курса после президентских выборов

Сегодня, 00:13

Недопустимо, что Россия идет на подрыв Минского процесса лишь через четыре дня после президентских выборов в Украине

ЕС призвал Россию воздержаться от "паспортизации" оккупированного Донбасса

Вчера, 23:52

Указ российского президента назвали подрывом суверенитета Украины

Денисова напомнила, к чему привела принудительная "паспортизация" жителей захваченного Крыма

Вчера, 21:32

Денисова выразила резкий протест против действий руководства Российской Федерации

Жители Донбасса смогут получать российские пенсии только при пмж в РФ – ПФР

Вчера, 20:31

Пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живет человек

Российская "паспортизация" Донбасса: Украина обратилась еще в две организации

Вчера, 19:29

Представительство Украины при ООН и других организациях в Женеве привлекает все новые организации к решению проблемы

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

Как желатин спасает наши суставы

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Глава Нацполиции Одесской области написал заявление на увольнение

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

Джонни Депп собрался жениться на молодой россиянке

Советы бегуньям с большой грудью

Известная российская певица сильно пострадала в ДТП

Швейцарский рюкзак для путешествий и работы. Подарок при заказе!

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Идеальный вес женщины (таблица)

Супербой Усик-Поветкин: стало известно имя фаворита поединка

Как желатин спасает наши суставы