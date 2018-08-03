Сожгли урожай, технику и имущество людей: боевики на Донбассе "перестарались" с минированием

Сегодня, 14:31

Враг пытался заминировать территорию, но что-то пошло не так и начался сильный пожар

Боевики на Донбассе. Фото: архив
Боевики на Донбассе. Фото: архив

На оккупированных территориях Донбасса продолжаются приключения у боевиков, которые умудрились сжечь большую площадь урожая из-за разрыва мин на заминированной местности. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Сообщается, что оккупационные войска активизировали работу в минировании местности в районе своих передовых позиций, однако забыли о правилах пожарной безопасности и устроил крупный пожар.

"На участке минирования передовой позиции одного из подразделений "1 АК ВС РФ", в результате детонации мин произошел взрыв и начался пожар. В результате, огнем было уничтожено большую площадь урожая зерновых культур, часть лесополосы, сельскохозяйственную технику и имущество гражданского населения", – сообщает разведка.

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В свою очередь местные жители в шоке от действий боевиков и сильно возмущались, а российские военные в ответ отказались тушить пожар. Российское командование, чтоб не платить компенсацию за причиненный ущерб, отказалось признать, что пожар случился из-за взрыва мин.

Напомним, что это не первый случай неаккуратного обращения боевиками с оружием и боеприпасами. Так, еще в июне мы писали, что боевики запустили ракету и устроили пожар. Они совершили несанкционированный пуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса, которая упала на оккупированной территории.

Как недавно сообщалось, на Донбассе ДРГ боевиков подорвалась на своих же минах. Противник активно усиливает свою оборону, минирует местность и в итоге поплатился за это. Примечательно, что погибли и саперы, которые проводили диверсантов.
пожар, Донбасс, разведка, боевики, мины

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