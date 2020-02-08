Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Спас более 400 человек: на Донбассе умер известный ветеран-парамедик

8 февраля, 11:49

У мужчины остановилось сердце

/ Фото: Facebook

8 февраля умер ветеран войны на Донбассе, парамедик Игорь Недилько (Фаш). За шесть лет на передовой в составе "Ангелов Тайры" он спас жизни около 400 человек. О смерти Недилько сообщила парамедик Юлия Паевская на своей странице в Facebook.

Известно, что после четырех контузий у мужчины остановилось сердце.

"Война свое возьмёт. Ты выжил в битвах, но она тебя нагнала отложенной смертью – последствиями контузий и болью за судьбу Родины. Сегодня твое тело доставлено в морг на машине, в которой ты вывез к жизни сотни человек. Я не могу передать глубину мой печали", – написала Паевская.

Женщина отметила, что у Недилько остался 14-летний сын.

Известно, что доброволец служил в 129 отдельном разведовательном батальйоне (ОРБ). После переформатирования в 2015 году из 131 ОРБ он перешел в 28 бригаду 18 отдельного мотопехотного батальйона, где служил до апреля 2017 года. Последние два года был парамедиком в составе "Ангелов Тайры". Также волонтерил в "Самообороне Мариуполя".

Напомним, что в первый день февраля из-за обстрелов боевиков погибла военный медик. Гибель женщины подтвердили и в пресс-центре ООС. Там рассказали, что старший боевой медик попала под вражеский огонь во время доставки медикаментов на позицию. 33-летняя Клавдия получила множественные осколочные ранения, и они оказались несовместимы с жизнью.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс ветеран ветераны войны парамедики

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника "премьером ДНР"Украина
В новый год с большими потерями: ВСУ ликвидировали и ранили десятки боевиков
В новый год с большими потерями: ВСУ ликвидировали и ранили десятки боевиковДонбасс
Непогода в зоне ООС: бойцы Нацгвардии стали спасателями (фото)
Непогода в зоне ООС: бойцы Нацгвардии стали спасателями (фото)Донбасс
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потериДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...