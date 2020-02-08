Спас более 400 человек: на Донбассе умер известный ветеран-парамедик

/ Фото: Facebook

8 февраля умер ветеран войны на Донбассе, парамедик Игорь Недилько (Фаш). За шесть лет на передовой в составе "Ангелов Тайры" он спас жизни около 400 человек. О смерти Недилько сообщила парамедик Юлия Паевская на своей странице в Facebook.

Известно, что после четырех контузий у мужчины остановилось сердце.

"Война свое возьмёт. Ты выжил в битвах, но она тебя нагнала отложенной смертью – последствиями контузий и болью за судьбу Родины. Сегодня твое тело доставлено в морг на машине, в которой ты вывез к жизни сотни человек. Я не могу передать глубину мой печали", – написала Паевская.

Женщина отметила, что у Недилько остался 14-летний сын.

Известно, что доброволец служил в 129 отдельном разведовательном батальйоне (ОРБ). После переформатирования в 2015 году из 131 ОРБ он перешел в 28 бригаду 18 отдельного мотопехотного батальйона, где служил до апреля 2017 года. Последние два года был парамедиком в составе "Ангелов Тайры". Также волонтерил в "Самообороне Мариуполя".

Напомним, что в первый день февраля из-за обстрелов боевиков погибла военный медик. Гибель женщины подтвердили и в пресс-центре ООС. Там рассказали, что старший боевой медик попала под вражеский огонь во время доставки медикаментов на позицию. 33-летняя Клавдия получила множественные осколочные ранения, и они оказались несовместимы с жизнью.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram