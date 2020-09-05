Восток Украины в огне: не успели погасить вчерашние пожары, как вспыхнул новый

Спасатели локализовали лесные пожары в Харьковской и Луганской областях, которые возникли еще 2 сентября. Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По данным пресс-службы, в Харьковской области пожар вблизи с. Горобьевка Двуречанского района локализовали вчера в обед, 4 сентября. Общая площадь, пройденная огнем, составила 500 га.

По состоянию на 5 сентября открытого огня нет, работники ГСЧС тушат отдельные очаги тления лесной подстилки и остатки древесины на контролируемом периметре.

Кроме того, в Луганской области пожар на двух очагах в Новоайдарском районе (с. Лобачево и с. Лопаскино) локализовали. Открытого огня нет, тушат отдельные очаги тления сухой травы.

В то же время в Луганской области в пятницу вечером возник новый пожар.

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"4 сентября в 21:50 между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Старый Айдар Станично-Луганского района возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива. По состоянию на 7:00 5 сентября угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 6 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево", - говорится на сайте.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в результате пожаров в Харьковской области полностью сгорело одно из сел.

Вскоре стало известно, что пожар в Луганской области мог ли начать боевики. Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, о поджоге свидетельствует характер движения пламени в эпицентре возгорания.

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