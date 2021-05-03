Спасение от COVID: Мариуполь обеспечивают кислородом металурги и Фонд Рината Ахметова

Пациенты удивляются ​​количеству кислородных точек в мариупольской больнице – большинство из них спасают именно благодаря кислороду

Несмотря на некоторое улучшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине, тысячи пациентов по-прежнему нуждаются в кислородной терапии, являющейся для них единственным спасением. В некоторых областях проблема с кислородом уже давно успешно решена.

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Где берут жизненно необходимый газ в Мариуполе и как он попадает в больницы, рассказали в сюжете новостей "Сегодня".

Людмила Скицкая уже преодолела порог критического состояния, однако вспоминает момент, когда ее забирали в мариупольскую больницу.

"Я переживала, как я буду в таком страшном отделении, как я перенесу. Мне кажется, здесь все эти вирусы, все эти короны. Бегают, летают", – делится женщина.

Ситуация с болезнью у нее почти классическая: Людмила ждала облегчения, но температура не отпускала и в мариупольскую больницу она попала с двусторонней пневмонией.

"В тяжелом состоянии меня сюда привезли с ковидом", – рассказала Людмила Скицкая.

Газ жизни

С маской на лице Людмила пролежала больше недели и убеждена – без кислорода не выжила бы. Женщина была приятно удивлена ​​количеством кислородных точек в больнице. Медики не скрывают, большинство пациентов спасают именно благодаря невидимому газу.

"У нас была пациентка медработник. Ей 50 лет, поступила в тяжелом состоянии. Сатурация 35 процентов. Кислород фактически спас этой пациентке жизнь", – говорит врач Дарья Ежеленко.

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Мариупольская больница № 9 принимает больных COVID-19 с начала пандемии.

"Две тонны жидкого кислорода в сутки потребляют все наши точки кислородные, которые имеются", – рассказывает директор больницы Александр Железняк.

При чем тут Фонд Рината Ахметова и металлурги

Как оказалось, кислород производят в специальных цехах Мариупольского меткомбината компании "Метинвест".

"Мы получаем кислород из воздуха методом низкотемпературной вертификации. Объемы в цеху – жидкий кислород порядка 8 тонн", – рассказывает Сергей Макмак, и. о. начальника кислородного цеха ММКИ группы "Метинвест".

Одна машина перевозит в среднем до 6 тонн кислорода. Далее он попадает в станций, которые также установили при поддержке компании "Метинвест" и Фонда Рината Ахметова. Есть те, где требуются баллоны. А вот криостанции работают без них. Благодаря этому в городе сейчас работает более тысячи коек, к которым подведены кислородные точки. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

"Ключевое – это своевременная помощь. И мы ее получили. Сегодня мы национальные лидеры с точки зрения противостояния ковиду. Потому что есть сегодня жизненно важный кислород, который обеспечил каждую койку. И сам Ринат Леонидович, и Фонд Рината Ахметова – он всегда был рядом..." – говорит городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Более трехсот миллионов гривен выделил Ринат Ахметов на борьбу с COVID-19 в Украине. Все ресурсы бизнеса СКМ были задействованы, чтобы спасать жизни пациентов.

"Наша цель – сильная успешная Украина и счастливые украинцы. Благотворительностью я занимался всегда и никогда взамен ничего не просил. Все, чего я хочу, – чтобы люди выздоравливали и люди не болели", – говорит Ринат Ахметов, основатель благотворительного Фонда.

Только за две последние недели мариупольским больницам отгрузили 114 тонн жидкого кислорода и 19 тысяч кубометров газообразного кислорода. Это крайне важно, несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью. Ведь сам вирус мутирует, и поэтому многие пациенты нуждаются именно в кислородной терапии.

"Кислород является основным компонентом для лечения больных. Это и ускоряет процесс выздоровления, и улучшает качество выздоровления. Мы очень благодарны компании "Метинвест" и Фонду Рината Ахметова за ту аппаратуру и оборудование, которую мы получили в процессе работы", – говорит директор Мариупольской больницы № 9 Александр Железняк.

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Благодаря помощи Фонда более 600 койко-мест обеспечены кислородом. Современное оборудование уже год предоставляется более полутысячи больниц по всей стране.

"В государственные больницы было передано более тысячи единиц крайне необходимой медицинской техники. В частности свыше 150 кислородных концентраторов. Ключевым элементом помощи стала закупка более 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Также медики получили от Фонда 337 тысяч экспресс-тестов, более двухсот тысяч средств индивидуальной защиты", – рассказала Ирина Блажан, директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова.

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