Спасение раненых детей: как получить помощь

Гуманитарный штаб Рината Ахметова ежедневно работает с индивидуальными обращениями. В Штаб обращаются тысячи граждан, чьи истории не могут оставить равнодушными.

Сын Елены Ободец из Красногоровки, девятилетний Саша получил ранение, играя со взрывным устройством. Позже оказалось, что у Саши в руках взорвался детонатор, который используют при работах в шахтах. Мальчик нашел его на улице и решил разобрать. Любопытство обошлось дорого: он лишился нескольких пальцев, был ранен в живот и бедро. От взрыва пострадала и его сестра, 14-летняя Ира. Многочисленные осколки попали ей в спину.

Лечение требовало денег, а доходы семьи небольшие. Елена нигде не работает, получает на двоих детей пособие одинокой матери в размере 3500 грн. Зарплата бабушки, которая работает поваром, тоже 3500 грн.

Поскольку рассчитывать было больше не на кого, семья обратилась за помощью в Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Там сразу же помогли. По программе "Адресная помощь" Штаб полностью взял на себя расходы на лечение, доставив в больницу города Лиман, где лечился ребенок, все необходимые препараты.

Елена говорит, что, если бы не помощь Штаба, последствия ранения могли бы быть намного серьезнее.

"Адресная помощь" – одна из первых масштабных программ Фонда Рината Ахметова, которая работает 12 лет. Главный ее принцип – помочь здесь и сейчас, а основной приоритет – жизнь и здоровье детей. Адресную медицинскую помощь могут получить дети из Донецкой и Луганской областей и временные переселенцы, имеющие соответствующую справку, которых воспитывают матери-одиночки или вдовы, а также из многодетных семей и оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарный штаб помогает детям до 18 лет из семей, которые наиболее остро нуждаются в неотложных операциях и срочном лечении. Например, ранение в результате боевых действий, протезирование, спасение детей, пострадавших в результате ЧП, ДТП, пожара.

Заявки на адресную медицинскую помощь можно оставить на горячей линии Гуманитарного штаба 0800-509-001 или отправить на электронный адрес helpdonbass@fdu.org.ua.