Спасибо медикам: Как семейный врач из Мариуполя борется с коронавирусом в режиме "нон-стоп"

Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом «Украина» запустили спецпроект о тех, кто находится на передовой борьбы с опасной инфекцией

Медработники Украины находятся на первой линии защиты в период вспышки коронавируса в Украине.Спасая жизнь других, свои жизни они ставят под угрозу. Именно им посвящен новый спецроект #Дякуємомедикам,начатый Фондом Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина".

"Сегодня" расскажут первую историю – о Людмиле Губенко, семейном враче из Мариуполя.

Людмила Губенко в условиях пандемии COVID-19 работает в режиме "нон-стоп".

"У нас сейчас пятичасовой прием и порой у нас абсолютно нет времени глоток воды сделать, кофе попить", – говорит семейный врач Людмила Губенко.

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И так – каждый день. Людмила знает едва ли не каждого своего пациента.

"В этой поликлинике работаю с 1981 года, то есть 38 лет. Фактически всю свою жизнь я посвятила профессии. Люблю своих пациентов, я их знаю, некоторые из них росли на моих глазах", – рассказывает Людмила Губенко.

После распространения в Украине коронавируса Людмила Губенко без колебаний взяла на себя дополнительные обязанности. Она стала фельдшером бригады скорой помощи. И теперь, кроме прочего, обслуживает вызовы к пациентам с подозрением на COVID-19.

"Конечно, это риск для нас, медработников, каждый раз, когда мы выезжаем. При всем при том, что мы защищены, мы одеваем костюмы, одеваем два халата, даже три халата, две пары перчаток, у нас есть защитный экран, шапочка, все защищает, но все равно остается риск", – признается семейный врач Людмила Губенко.

Когда она впервые поехала на вызов к пациенту с подозрением на коронавирус, страха не испытывала.

"Может потому, что я активный человек. Честно говоря, редко болею, я на больничном была последний раз в 2008 году, еще я – оптимист, и верю, что я не заболею", – говорит Людмила Губенко.

Несмотря на жесткий график, семейный врач не оставляет и пациентов с хроническими заболеваниями. Оказать помощь им сейчас Людмила может только дома. Не дождется того дня, когда снова окажется на своем рабочем месте.

"Закончится пандемия, и будет все хорошо, будет все по-прежнему", – уверена семейный врач Людмила Губенко.

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Пришло время поблагодарить медиков и всей страной гордиться их подвигом. В рамках проекта #Дякуємомедикам Фонд Рината Ахметова и телеканал "Украина" расскажут всей стране истории героев, подвиги которых часто остаются незамеченными.

Присоединиться к этой акции может каждый желающий. Для этого нужно рассказать в социальных сетях о медиках, которым благодарны лично вы. Опубликуйте свою историю с хештегом #Дякуємомедикам. Пусть о героях узнает вся страна!

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Для этого он объединил все ресурсы: Благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, "Метинвест" и других активов SCM.

Помимо оборудования для эффективного лечения больных, приобретены и переданы средства защиты для врачей. Фонд привез в Украину 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.Это самая крупная партия диагностических материалов в рамках кампании Фонда Рината Ахметова по борьбе с коронавирусом в Украине.

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