Спасибо медикам: в мариупольской лаборатории показали, как ищут коронавирус (видео)

Без их уникального опыта сейчас не обойтись! В Мариупольском центре профилактики СПИДа развернули лабораторию для борьбы с инфекцией коронавируса.Местные специалисты проводят ПЦР-тесты, при этом часами находятся в одном боксе со смертельно опасным вирусом. "Сегодня" в рамках проекта Фонда Рината Ахметова и телеканала "Украина" #Дякуємомедикам продолжают рассказывать о тех, кто рискует ради спасения пациентов.

Врачи показывают самое сердце лаборатории. Посторонних сюда не пропускают, а медики работают, соблюдая строгие условия безопасности.

"Происходит определение вируса, вот человек только зашел, и сразу начинает там работать", – объясняет заведующая медицинского центра борьбы со СПИДом Наталья Москалева.

Лаборант проводит ПЦР-тест. Это один из самых надежных методов, позволяющий выявить коронавирус в организме человека.

"Несколько раз подогревают, охлаждают, в результате выделяется генетический материал вируса, его становится больше, и его можно определить: есть он там или нет", – объясняют корреспондентам "Сегодня" в лаборатории.

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Наталья Москалева более 20 лет посвятила борьбе с различными вирусами.

"Это действительно опасный, коварный вирус. Нельзя говорить о том, что он поражает только легкие. Он может поражать и печень, и почки, и миокард – это есть сердце", – рассказывает о коронавирусе Наталья.

В Мариупольский центр привозят пробы со всего города. Из-за огромной нагрузки, рабочий день длится с утра и до глубокой ночи.

"Фактически, каждую секунду принимается серьезное решение. Кто-то работает в боксе, кто-то работает с документацией, кто-то отправляет отчеты", – говорит заведующая медицинского центра.

Ежедневно они преодолевают опасность и трудности. И больше всего радуются, когда получают отрицательный результат.

"Ты сообщаешь хорошую новость – что все, COVID-19 не обнаружен, можешь возвращаться домой", – говорит Наталья Москалева.

Сейчас самое время поблагодарить украинских медиков за их работу и готовность рисковать ради каждого из нас.

"Медики всегда были героями, просто не всегда это было так видно, не всегда был направлен фокус внимания общественности на медиков", – говорит Наталья.

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Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" начали специальный проект #Дякуємомедикам.О подвигах людей в белых халатах теперь узнает вся страна.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно рассказать в социальных сетях о медиках, которым благодарны лично вы. Опубликуйте свою историю с хештегом #Дякуємомедикам. Пусть о героях узнает вся страна!

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной цифрой в масштабах страны. Для этого он объединил все ресурсы – Благотворительного фонда, компаний ДТЭК и Метинвест, ФК "Шахтер" и всех активов SCM.

Также мы рассказывали, что для борьбы с коронавирусом в Украине Фонд Рината Ахметова передал Минздраву оборудование для спасения больных от самых опасных осложнений.При этом были учтены рекомендации Всемирной организации здравоохранения относительно медицинского оборудования для тех стран, которые столкнулись с угрозой коронавируса.

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