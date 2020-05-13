Спасибо медикам: в отделении Валентины Андрушко есть начало рабочего дня, но нет его окончания

Она почти 50 лет в медицине, но впервые встречается с такой ситуацией. Валентина Андрушко ежедневно борется за жизнь зараженных коронавирусной инфекцией.Она заведует инфекционным отделением в Старобельске Луганской области. Чтобы не подвергать опасности близких, врач неделями не видится с родными. "Сегодня" узнавали, что помогает медику выдержать тяжелые физические и психологические нагрузки.

В противовирусном костюме заведующая инфекционным отделением идет к пациентам с коронавирусом.

В Старобельске принимают больных из нескольких районов.

"Была тяжелая больная, поступила с тяжелой двусторонней пневмонией. На данный момент она чувствует себя удовлетворительно", – рассказывает заведующая инфекционным отделением Старобельского районного медицинского объединения Валентина Андрушко.

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Такая работа – для людей со стальными нервами, говорит Валентина Андрушко. Она посвятила медицине почти полвека, но такой тяжелой ситуации, как сейчас, не помнит.

"У нас есть начало рабочего дня и нет его окончания. Работы никто не боится, работу все делают, а вот морально – очень тяжело", – признается заведующая.

Украинские медики, спасая жизни пациентов, неделями не покидают территорию больницы, не видят близких. Валентина Андрушко говорит: очень соскучилась по внуками.

"Я бы хотела им передать, что я их очень люблю и очень скучаю за ними. Я надеюсь, что это в конце концов закончится и мы увидимся", – говорит Валентина Андрушко.

Ежедневно медработники вынуждены рисковать здоровьем. Ведь даже строгий карантин и защитный костюм не гарантируют полной безопасности.

"Сказать "не страшно" – это неправда будет. Каждый медработник заходит в палату с коронавирусным больным. В душе есть какая-то осторожность. Не страх, а осторожность. Но, тем не менее, это наша работа", – говорит заведующая инфекционным отделением Старобельского районного медицинского объединения Валентина Андрушко.

Сейчас на медиков в Украине приходится каждый пятый случай заражения коронавирусной инфекцией.

"Мечтаю, чтоб люди меня не обхожили стороной, зная где я работаю", – говорит Валентина Андрушко.

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Эту опасную, но жизненно важную работу должны ценить. Поэтому Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" начали проект #Дякуємомедикам. Ведь искренние слова благодарности придают уверенности и сил.

"Боремся, стараемся, чтоб больные выздоравливали, и чтобы все наши сотрудники были здоровы", – говорит заведующая инфекционным отделением Старобельского районного медицинского объединения Валентина Андрушко.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно рассказать в социальных сетях о медиках, которым благодарны лично вы. Опубликуйте свою историю с хештегом #Дякуємомедикам. Пусть о героях узнает вся страна!

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной цифрой в масштабах страны.

Также мы рассказывали, что для борьбы с коронавирусом в Украине Фонд Рината Ахметова передал Минздраву оборудование для спасения больных от самых опасных осложнений.

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