"Специалисты уже работают": ФСБ в Донецке ищет убийц Захарченко

Сегодня, 17:42

Путин бросил на расследование гибели главаря боевиков ФСБшников, которые уже прибыли на оккупированные территории

ФСБ РФ. Фото: sharij.net
ФСБ РФ. Фото: sharij.net

В Донецк приехали специалисты ФСБ России, которые взялись искать тех, кто убил главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко. Об этом рассказал журналистам руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа.

На вопрос журналистов, готова ли помочь российская спецслужба боевикам "ДНР" в расследовании гибели их главаря, он ответил: "Специалисты там уже работают. Конечно, мы готовы помочь".

В то же время в ФСБ считают, что к убийству главаря боевиков причастные украинские спецслужбы.

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В свою очередь в комментарии Росбалту источник в одном из силовых ведомств "ДНР" рассказал, что на оккупированные территории приехали серьезная "группа ребят от Путина".

"Вчера ночью приехала группа от Путина. Серьезные ребята. Российский президент сказал: найти и наказать. Многие до сих пор винят директора РГСО (т.н. "Республиканская государственная служба охраны ДНР" — ред.) и руководителя "лички" (личной охраны – ред.) Захара. Эта смерть — некомпетентность полная", – сказал он.

А вот у СБУ свои версии убийства Захарченко. Глава ведомства Василий Грицак считает, что главной версией причин устранения главаря "ДНР" могут быть разборки на коммерческой основе: "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в ресторане "Сепар" в центре Донецка прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко и его охранник. Ранения также получили 12 человек, в их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова. Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.
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Источник:

ТАСС

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