"Спокойный" день на Донбассе: в рядах ВСУ обошлось без потерь

На протяжении минувших суток, 6 сентября, боевики на Донбассе 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, однако среди украинских военных обошлось без потерь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил.

Стоит отметить, что боевики не применяли запрещенного Минскими договоренностями вооружения – противник вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорское, Пивденное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным украинской разведки, за сутки двое боевиков были уничтожены и еще трое ранены.

Напомним, 5 сентября боевики устроили 31 обстрел, но запрещенного "Минском" вооружения также не применяли. При этом в ходе боевых столкновений один украинский воин погиб и еще двое получили ранения.

Сутками ранее 4 сентября, боевики заметно обострили ситуацию на Донбассе и понесли потери. Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. Один оккупант был уничтожены и еще двое – ранены.

3 сентября оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, однако запрещенное "Минском" оружие противник не применял. При ведении боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ответным огнем два боевика было уничтожены, еще двое – ранены.

2 сентября боевики обострили ситуацию на Донбассе и понесли заслуженные потери. Оккупанты 16 раз открывали огонь по украинским военным. ВСУ потеряли ранеными и травмированными восемь человек, у противника – девять "300-х" и "200-х".

1 сентября, оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. Запрещенное "Минском" вооружение противник при этом не применял, но все равно нарвался на "ответку" – три боевика были уничтожены, еще двое ранены.