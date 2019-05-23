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Среди бойцов ООС проводят опрос о переговорах с "Л/ДНР": волонтеры забили тревогу

23 мая, 11:56

Анализ мнений военнослужащих должен быть представлен 24 мая

Фото: AFP

Среди бойцов ВСУ на Донбассе проводят опрос об их отношении к возможным переговорам с боевиками незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщили в фонде "Повернись живим", сославшись на телеграмму с соответствующими требованиями от руководства Генштаба ВСУ, которая оказалась в распоряжении волонтеров.

"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить. – Ред.) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", – говорится в документе.

Отмечается, что такое распоряжение поступило в разные военные части 23 мая.

Напомним, что 21 мая президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Генерального штаба ВСУ: уволив с должности главнокомандующего структуры Виктора Муженко и назначив на его место Руслана Хомчака.


Мы также писали о реакции Зеленского на на российскую паспортизацию Донбасса: президент анонсировал ответные действия, которые готовят он и его команда.

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Тег опрос, Донбасс, ВСУ, переговоры с боевиками, война на донбассе, ОРДЛО

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