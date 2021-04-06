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Стали известны имена украинских защитников, погибших 5 апреля на Донбассе

6 апреля, 15:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Двое военных погибли от снайперского огня

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе вчера, 5 апреля, погибли двое украинских военных – Владислав Мороз и Виктор Гелебрант.

Младший сержант Виктор Гелебрант был убит выстрелом в голову из стрелкового оружия. Об этом сообщили на странице 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.

Отмечается, что 49-летний боец находился на боевом дежурстве, когда в него выстрелил снайпер.

О смерти Владислава Мороза сообщается на сайте Монастырищенской городской громады.

"Погибший, житель села Халаидово Монастырищенской городской громады,проходил службу по контракту. 5 апреля в результате обстрела позиций украинских защитников от снайперского огня погиб от пулевого ранения близ населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе боевики укрепляют позиции в двух точках.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс имена военные погибшие
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