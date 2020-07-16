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Стало известно имя погибшего на Донбассе морпеха

16 июля, 12:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Лейтенант подорвался на взрывном устройстве

Стало известно имя украинского военного, который 13 июля погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил в районе Зайцева Донецкой области. Это лейтенант Дмитрий Красногрудь, сообщается на странице Военно-морских сил в Facebook.

В 35-й отдельной бригаде морской пехоты добавили, что морпех 1978 года рождения получил многочисленные осколочные ранения в результате срабатывания взрывного устройства. Они были несовместимы с жизнью.

Напомним, 15 июля боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Вследствие обстрелов противника среди наших защитников потерь нет.

Также мы сообщали, что недавно в Киеве на Майдане Незалежности украинцы простились с погибшим на Донбассе командиром взвода 24-й ОМБр лейтенантом Тарасом Матвиивым. Он был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах Вооруженных сил Украины – в 24-й ОМБр имени короля Даниила.

Погибший ценой своей жизни спас двух своих сослуживцев во время вражеского обстрела. Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему Матвииву. На прощании с Тарасом на Майдане его отцу вручили орден "Золотая Звезда" сына.

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