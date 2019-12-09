Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца (фото)

Фото: 72 ОМБр им. черных Запорожцев, Facebook

На Донбассе из-за вражеского обстрела 7 декабря погиб младший сержант Темный Дмитрий Викторович. Об этом на своей странице в Facebook сообщила 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

"Вследствие вражеского обстрела оборвалась жизнь нашего боевого собрата, надежного друга, воина бригады Черных Запорожцев младшего сержанта Темного Дмитрия Викторовича", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 декабря боевики 10 раз атаковали позиции украинской армии на Донбассе. Враг обстреливал позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитники получили ранения, а один – боевую травму", – сообщили в ООС.

А тем временем политики продолжают обсуждать варианты для урегулирования ситуации на востоке Украине. Так, президент Владимир Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе. Смотрите подробней на видео:

Видео: телеканал "Украина"

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