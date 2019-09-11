Стало известно имя украинского бойца, погибшего под Авдеевкой

Жизнь молодого украинца оборвалась во вторник, 10 сентября

/ Фото: Минобороны Украины

В зоне военных действий на Донбассе погиб 21-летний боец ВСУ из Черкасской области Юрий Бурдейный. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Черкасской области Игорь Шевченко.

Он рассказал, что жизнь молодого украинца оборвалась во вторник, 10 сентября, в районе Авдеевки Донецкой области.

"Еще одна потеря черкасчанина. Вечером 10 сентября на востоке, возле Авдеевки погиб уроженец Чернобаевщины, старший солдат Юрий Бурдейный. В свой 21 Юрий был старшим разведчиком-оператором разведывательной роты. Светлая память Герою и соболезнования близким", – написал губернатор Игорь Шевченко.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 10 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ. Четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы.

Напомним, 9 сентября на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил боевое ранение.

А 8 сентября на Донбассе пророссийские боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил боевую травму.

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