Стало известно имя украинского воина, погибшего в День Независимости

В пятницу, 24 августа, в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб уроженец села Червоное (Сумская область) Станислав Дьяконов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook председателя Белопольского городского совета Юрий Зарко.

"Во время боя Станислава был ранен, но в течение часа враг прицельным огнем отсекал возможные пути для его эвакуации. В 15:40 российский снайпер убил раненого", – уточнил Зарко.

Напомним, что за прошедшие сутки боевики 39 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

А с 7:00 до 18:00, 25 августа боевики семь раз обстреляли позиции ООС. В частности, дважды боевики при обстрелах применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Ранее, за 23 августа боевики 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе трижды из запрещенного "Минском" вооружения. В результате боевых действий погибло пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.



