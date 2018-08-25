Стало известно имя украинского воина, погибшего в День Независимости

Сегодня, 20:30

Российский снайпер прицельным огнем отсекал пути для эвакуации раненого украинского военнослужащего


В пятницу, 24 августа, в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб уроженец села Червоное (Сумская область) Станислав Дьяконов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook председателя Белопольского городского совета Юрий Зарко.

"Во время боя Станислава был ранен, но в течение часа враг прицельным огнем отсекал возможные пути для его эвакуации. В 15:40 российский снайпер убил раненого", – уточнил Зарко.

__26

Напомним, что за прошедшие сутки боевики 39 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

А с 7:00 до 18:00, 25 августа боевики семь раз обстреляли позиции ООСВ частности, дважды боевики при обстрелах применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Ранее, за 23 августа боевики 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе трижды из запрещенного "Минском" вооружения. В результате боевых действий погибло пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Донбасс, подробности, погибший, военнослужащий

Вы сейчас просматриваете новость "Стало известно имя украинского воина, погибшего в День Независимости". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: архив

Ситуация на Донбассе: погиб украинский военный

27 Июля, 18:49

Боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ

Донбасс

Фото: oreninform.ru

Стало известно имя украинского военнослужащего, погибшего на Светлодарской дуге

30 Июня, 17:03

Двое детей остались без отца
Загрузка...
Загрузка...