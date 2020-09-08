Стало известно имя военного, который погиб в результате подрыва авто на Донбассе (фото)

Парню было всего 20 лет

На Донбассе в результате подрыва автомобиля в районе Новгородскогопогиб военнослужащий Руслан Михайлович Волков. Об этом сообщили на странице 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского в Facebook.

Погибший боец 2000 года рождения был огнеметчиком огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты военной части А0216.

"Умер 07.09.2020 года в больнице в результате многочисленных ожогов, полученных во время взрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения ООС в районе н. п. Новгородское Донецкой области", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области 8 сентября двое украинских военнослужащих подорвались на мине. Воинам оказали первую медицинскую помощь и доставили их в больницу.

Кроме того, недавно вблизи села Причепиловка Новоайдарского района от пули снайпера погиб Тарас Кубийович, боец 14-й ОМБр ВСУ, житель села Ольховцы Городенковского района на Прикарпатье.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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