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Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в Луганской области

8 июля, 03:25

Елена Вус Елена Вус

Всего в местной больнице находится 28 человек, из них 17 детей

В результате лесных пожаров в Луганской области 28 человек госпитализированы. Среди них 17 детей.

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Об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

"Всего в местной больнице находится 28 человек, из них 17 детей, по словам врачей их состояние стабильное. Остается в тяжелом состоянии мужчина 1962 года рождения, он находится в реанимации (термический ожог огнем)", - написал он.

Кроме того, по его словам, с. Смоляниново пожар уничтожил 22 дома и 47 хозяйственных помещений.

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Напомним, начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что ликвидация пожара продолжается.На месте масштабного пожара в с. Смоляниново Луганской области работают спасатели ГСЧС, полиция, военнослужащие и врачи скорой помощи. Следователи продолжают проводить осмотр места происшествия.

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Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай считает, что причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог. В настоящее время, по его данным, площадь пожара составляет около 100 га.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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Луганская область пострадавшие пожар лесные пожары Лисянский

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