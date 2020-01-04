Стало известно, сколько человек остается в плену у боевиков

/ Фото: Pixabay

В плену у боевиков, которые контролируют отдельные районы Донецкой и Луганской областей, остается около 300 человек.

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

"Мы освободили людей, и мне кажется, что это очень важно. С 16 января мне надо продолжать работу, потому что мы еще имеем большое количество людей, находящихся в незаконном удержании на территории ОРДЛО. Это около 300 человек. Относительно 101 лица у нас есть документы, подтверждающие незаконное содержание под стражей, а еще по примерно 200 людям у нас есть информация от родственников, но нет документов", – сказала она.

Реклама

Лутковская считает, что не нужно разделять военных и гражданских в процессе обмена пленными. "С точки зрения прав человека нужно защищать что одних, что других", – подчеркнула Лутковская.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Россия готовят новый обмен пленными.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорск" (под Горловкой) в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шестеро украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена или возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой. Читайте все подробности с фото и видео о новом обмене пленными.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама