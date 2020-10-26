Станет ли Штепа снова мэром Славянска: данные экзитпола

В Украине состоялось местные выборы. По итогам голосования за мэра Славянска больше всего голосов набрал Вадим Лях.
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного аналитическим бюро "Система".
Так, Вадим Лях набрал 34,8% голосов. Неля Штепа отстала от него почти на 12 процентов и набрала 23,1% Теперь именно эти два кандидата поборются за кресло мэра Славянска во втором туре.
Остальные кандидаты показали такой результат:
- Павел Придворов – 20,7%;
- Ольга Алтунина – 17,6%;
- Андрей Секлецов – 2,6%;
- Евгений Недосека – 1,2%.
А в Славянский горсовет проходят шесть партий, если верить экзитполу, а именно:
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 25,2%;
- "Партия мира и развития" – 22,7%;
- "Оппозиционный блок" – 18,4%;
- "Слуга Народа" – 17,1%;
- "Наш Край" – 7,2%;
- "Европейская солидарность" – 5,8%.
В рамках экзитпола были опрошены 2053 избирателей Славянска, статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Напомним, что после освобождения Славянска от террористов в 2014 году Штепу арестовали по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, поскольку она призывала российского президента Владимира Путина ввести войска на территорию Донбасса. Однако в прошлом году она выиграла иск против Украины в Европейском суде по правам человека.
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