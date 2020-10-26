Станет ли Штепа снова мэром Славянска: данные экзитпола

А тем временем в горсовет Славянска проходят шесть политических сил

В Украине состоялось местные выборы. По итогам голосования за мэра Славянска больше всего голосов набрал Вадим Лях.

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного аналитическим бюро "Система".

Так, Вадим Лях набрал 34,8% голосов. Неля Штепа отстала от него почти на 12 процентов и набрала 23,1% Теперь именно эти два кандидата поборются за кресло мэра Славянска во втором туре.

Остальные кандидаты показали такой результат:

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Павел Придворов – 20,7%;

Ольга Алтунина – 17,6%;

Андрей Секлецов – 2,6%;

Евгений Недосека – 1,2%.

А в Славянский горсовет проходят шесть партий, если верить экзитполу, а именно:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 25,2%;

"Партия мира и развития" – 22,7%;

"Оппозиционный блок" – 18,4%;

"Слуга Народа" – 17,1%;

"Наш Край" – 7,2%;

"Европейская солидарность" – 5,8%.

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В рамках экзитпола были опрошены 2053 избирателей Славянска, статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Напомним, что после освобождения Славянска от террористов в 2014 году Штепу арестовали по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, поскольку она призывала российского президента Владимира Путина ввести войска на территорию Донбасса. Однако в прошлом году она выиграла иск против Украины в Европейском суде по правам человека.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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