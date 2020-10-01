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"Станицу Луганскую" охватывает огонь: фото и видео пожара на КПВВ

1 октября, 14:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Всех гражданских уже эвакуировали

В Луганской области лесной пожар добрался до КПВВ "Станица Луганская". Пламя уже повредило элементы инфраструктуры.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Сообщается, что к контрольно-пропускному пункту прибыли пожарные, тушить возгорание помогают и пограничники. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра.

Из-за пожара и взрывов боеприпасов пропуск в КПВВ временно приостановлен по решению командующего ООС. Людей отвели на безопасное расстояние.

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/ Фото: ГПСУ

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Напомним, из-за пожаров в Станично-Луганском районе объявили "чрезвычайную ситуацию объектового уровня, природного характера".

Также смотрите фото и видео последствий пожара на территории населенных пунктов в Луганской области.

Видео: segodnya.ua
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Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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Луганская область пожар Станица Луганская
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