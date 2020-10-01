"Станицу Луганскую" охватывает огонь: фото и видео пожара на КПВВ

В Луганской области лесной пожар добрался до КПВВ "Станица Луганская". Пламя уже повредило элементы инфраструктуры.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Сообщается, что к контрольно-пропускному пункту прибыли пожарные, тушить возгорание помогают и пограничники. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра.
Из-за пожара и взрывов боеприпасов пропуск в КПВВ временно приостановлен по решению командующего ООС. Людей отвели на безопасное расстояние.
Напомним, из-за пожаров в Станично-Луганском районе объявили "чрезвычайную ситуацию объектового уровня, природного характера".
Также смотрите фото и видео последствий пожара на территории населенных пунктов в Луганской области.
Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области
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