Столкновение с полицией на блокпосту в зоне ООС: в МВД рассказали детали

/ Фото: hromadske.tv

В среду, 9 октября, в Луганской области возле линии разграничения на блокпосту в поселке Кременная произошел инцидент между полицией и водителями из колонны из более 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в поселок Золотое. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники полка полиции особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области, которые с 2014 года обеспечивают правопорядок на блокпостах, остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку.

"Во время столкновения один полицейский получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

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Действуя в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции", спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли.

Двоих граждан полицейские задержали. Один из задержанных – водитель авто, который совершил наезд на ногу спецназовцев, другой – находился в розыске", – сообщили в МВД.

Также, после осмотра авто, сотрудниками полиции было изъято 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оно будет возвращено владельцам. Сейчас ситуация находится под контролем.

"Напоминаем, что, согласно Временному порядку контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, на блокпостах правоохранители обязаны проверить документы каждого гражданина и осмотреть транспортное средство, на котором идет передвижение. Поэтому полиция призывает всех граждан четко придерживаться действующего законодательства Украины и не провоцировать конфликтных ситуаций", – подчеркнули в полиции.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 октября было сорвано разведения войск вблизи Петровского и Золотого из-за обстрелов со стороны боевиков. Позже была назначена новая дата начала отвода войск – 9 октября 12:00. Министр обороны Загорднюк заявлял, что ВСУ отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году. Подготовка к этому идет и отвод не отразится на безопасности местных жителей.

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