Грузовик и легковушка столкнулись в Донецкой области: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 19:48

Среди пострадавших – шестилетний ребенок


Фото: ГУНП в Донецкой области

Фото: ГУНП в Донецкой области

Фото: ГУНП в Донецкой области

В Донецкой области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека, еще четыре пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла сегодня в 7:05 утра на автодороге между Волновахой и Никольским. По предварительным данным водитель "ВАЗ-2110", выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю.

В результате аварии водитель легкого автомобиля и пассажирка погибли. Пострадали четыре человека, в том числе и шестилетний ребенок, который сейчас в шоковом состоянии находится в больнице.

"Предварительно данный факт квалифицированы по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего)", – отметили в полиции.

А 27 июля на трассе "Горловка-Бахмут" в Донецкой области столкнулись две легковушки. В ДТП пострадали три человека, еще семь получили травмы. 

Напомним, в Виннице произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу пять автомобилей: BMW, Mitsubishi, Opel Vivaro, Citroen Berlingo и грузовик MAN. Один человека погиб, трое получили ранения. 

 
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