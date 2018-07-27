Страшное столкновение легковушек на Донбассе: погибли три человека

Сегодня, 13:08

В результате аварии семь человек пострадали

Фото: ГУНП в Донецкой области
Фото: ГУНП в Донецкой области

На трассе "Горловка-Бахмут" в Донецкой области столкнулись две легковушки. В ДТП пострадали три человека, еще семь получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Столкновение автомобилей произошло сегодня около 10 утра вблизи поворота в сторону с. Зайцево. Пострадали водители автомобилей и 5 пассажиров: из госпитализировали в больницу.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего)", – отметили в полиции.

Напомним, утром 27 июля в Виннице произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу пять автомобилей: BMW, Mitsubishi, Opel Vivaro, Citroen Berlingo и грузовик MAN. Один человека погиб, трое получили ранения. 

А в Херсонской области в результате столкновения двоих автомобилей травмы получили восемь человекСреди пострадавших – четверо детей.
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