Страшное столкновение легковушек на Донбассе: погибли три человека

В результате аварии семь человек пострадали

На трассе "Горловка-Бахмут" в Донецкой области столкнулись две легковушки. В ДТП пострадали три человека, еще семь получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Столкновение автомобилей произошло сегодня около 10 утра вблизи поворота в сторону с. Зайцево. Пострадали водители автомобилей и 5 пассажиров: из госпитализировали в больницу.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего)", – отметили в полиции.

Напомним, утром 27 июля в Виннице произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу пять автомобилей: BMW, Mitsubishi, Opel Vivaro, Citroen Berlingo и грузовик MAN. Один человека погиб, трое получили ранения.

А в Херсонской области в результате столкновения двоих автомобилей травмы получили восемь человек. Среди пострадавших – четверо детей.