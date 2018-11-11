Стратегический беспилотник США провел разведку перед "выборами" на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения накануне проведения "выборов" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Американский разведчик вылетел с авиабазы на Сицилии и в течение восьми часов курсировал вдоль линии разграничения на Донбассе. При этом во время полета беспилотник несколько раз приближался на расстояние от 40 до 60 км к приграничным областям России.

По данным открытых источников, Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км на территории противника.

При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. Беспилотник имеет взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров и может вести патрулирование в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров.

Напомним, что перед началом "волеизъявления" оккупанты пытались привлечь людей на "избирательные участки", чтобы добиться нужного результата.

Как сообщалось, боевики стянули в Донецк десятки танков и артиллерию, а войска привели в боеготовность на случай возможных бунтов и акций протестов местного населения, так как знают о недовольстве граждан "русским миром".

Как мы писали, луганчан на "выборы главы ЛНР" заманивают пополнением мобильного счета. Представители "компании" будут стоять возле каждого избирательного участка в фирменной одежде и раздавать карты пополнения каждому проголосовавшему. А вот луганчане сразу раскусили мошенников: "Очень похоже на подкуп, как и ярмарки с бросовыми ценами возле участков – объявления уже висят".