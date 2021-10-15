Стреляли из минометов и гранатометов. Боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину"

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины

На Донбассе снова неспокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты с начала суток, 15 октября, пять раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли

Вблизи Новозвановки вели огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Неподалеку Золотого-4 наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новотошковского открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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