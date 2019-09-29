Стреляют с самого утра: оккупанты снова нарушили перемирие

Украинские военные рассказали, сколько раз боевики стреляли 28 сентября

Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

За субботу, 28 сентября, позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе попали под обстрелы 23 раза, в том числе и из вооружений, запрещенных минскими соглашениями.

В частности, как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов:

трижды возле Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; по два раза у Лебединского и Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

и – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем;

– из гранатометов различных систем; возле Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

– из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия.

Еще 12 раз оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

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шесть раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новгородского – из минометов 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из минометов 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Троицкого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

– из минометов калибра 120 мм и 82 мм; неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

– из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия; вблизи станции Кондрашевская – из миномета калибра 82 мм;

– из миномета калибра 82 мм; неподалеку Луганского – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потери в результате обстрелов с нашей стороны не было", – уточняют в ООС.

С начала текущих суток режим прекращения огня был нарушен трижды. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли украинских военных:

под Новотроицким – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

– из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Павлополя – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; и возле Травневого – из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", – добавили военные.

Напомним, что 26 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего один военнослужащий погиб.

Кроме того, на прошлой неделе полицейские разоблачили в Луганской области боевика, который проходил контрактную службу в НВФ "ДНР".

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