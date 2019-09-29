Стреляют с самого утра: оккупанты снова нарушили перемирие

За субботу, 28 сентября, позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе попали под обстрелы 23 раза, в том числе и из вооружений, запрещенных минскими соглашениями.
В частности, как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов:
- трижды возле Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- по два раза у Лебединского и Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем;
- возле Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия.
Еще 12 раз оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- шесть раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Новгородского – из минометов 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Троицкого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
- вблизи станции Кондрашевская – из миномета калибра 82 мм;
- неподалеку Луганского – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки потери в результате обстрелов с нашей стороны не было", – уточняют в ООС.
С начала текущих суток режим прекращения огня был нарушен трижды. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли украинских военных:
- под Новотроицким – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Павлополя – из стрелкового оружия;
- и возле Травневого – из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", – добавили военные.
Напомним, что 26 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего один военнослужащий погиб.
Кроме того, на прошлой неделе полицейские разоблачили в Луганской области боевика, который проходил контрактную службу в НВФ "ДНР".
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