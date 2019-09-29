Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Стреляют с самого утра: оккупанты снова нарушили перемирие

29 сентября, 07:29

Украинские военные рассказали, сколько раз боевики стреляли 28 сентября

Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

За субботу, 28 сентября, позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе попали под обстрелы 23 раза, в том числе и из вооружений, запрещенных минскими соглашениями.

В частности, как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов:

  • трижды возле Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • по два раза у Лебединского и Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем;
  • возле Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия.

Еще 12 раз оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

Реклама

  • шесть раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Новгородского – из минометов 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Троицкого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
  • вблизи станции Кондрашевская – из миномета калибра 82 мм;
  • неподалеку Луганского – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потери в результате обстрелов с нашей стороны не было", – уточняют в ООС.

С начала текущих суток режим прекращения огня был нарушен трижды. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли украинских военных:

  • под Новотроицким – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Павлополя – из стрелкового оружия;
  • и возле Травневого – из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", – добавили военные.

Напомним, что 26 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего один военнослужащий погиб.

Кроме того, на прошлой неделе полицейские разоблачили в Луганской области боевика, который проходил контрактную службу в НВФ "ДНР".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс ВСУ марьинка троицкое Водяное Новотроицкое война на Донбассе Новолуганское Травневое ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате"Политика
В Донецке горит склад с боеприпасами, слышны взрывы: первые фото и видео
В Донецке горит склад с боеприпасами, слышны взрывы: первые фото и видеоДонбасс
Снайперы работают под прикрытием: раскрыта хитрая тактика боевиков на Донбассе
Снайперы работают под прикрытием: раскрыта хитрая тактика боевиков на ДонбассеДонбасс
В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв
В оккупированном Луганске прогремел мощный взрывДонбасс
Никакой федерализации: у Зеленского озвучили четкую позицию по Донбассу
Никакой федерализации: у Зеленского озвучили четкую позицию по ДонбассуПолитика
Невзоров о Путине: Его беспокойство о русском языке обошлось Донбассу в 20 тысяч трупов
Невзоров о Путине: Его беспокойство о русском языке обошлось Донбассу в 20 тысяч труповПолитика

Новости партнеров

Loading...