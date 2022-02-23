Студентов ВУЗов "ДНР" хотят заставить воевать против Украины: вызывают в военкоматы

18-летних парней хотят привлечь к ударным группировкам

Боевики охотятся на студентов даже на улице/Фото: коллаж: "Сегодня"

В так называемой "ДНР" открыли охоту на мужчин, которых хотят привлечь к ударным группировкам, чтобы взять под свой контроль весь регион. Студентов заведений высшего образования срочно вызывают в военкомат.

Об этом говорится на странице Донецкого национального университета в российской соцсети "ВКонтакте".

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Студентов высшего учебного заведения мужского пола, которым исполнилось 18 лет, просят явиться в военкоматы по месту жительства для призыва в "ряды Народной милиции".

"Повестки для тех, кто приписан в общежитии — в университете. Завтра мы будем вызывать/обзванивать всех военнообязанных. Будьте мужественны, будьте готовы. Это страшно, но у нас нет выбора. Или мы победим, или нас уничтожат. Когда вас призовут, при себе вы должны иметь документы, сменное белье, деньги и сухпайки на два дня", — говорится в сообщении.

Студентов ловят на улице

Местный житель так называемой "ДНР" рассказал сайту "Сегодня", что оккупанты ловят на улице студентов, чтобы призвать в свои ряды. При этом дают им только автоматы Калашникова и патроны к ним. Все снаряжение нужно покупать самостоятельно.

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"Подросткам по 17 лет "калаши" повыдавали. Мол, идите, если что, вас постреляют", – рассказал местный житель.

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