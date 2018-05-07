Суд по делу Штепы продлился 40 секунд

Вчера, 21:12

Самый короткий суд в деле Штепы разошелся через 40 секунд

Неля Штепа, фото mediaport.ua
Неля Штепа, фото mediaport.ua

Суд по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы, которую прокуратура хочет вернуть за решетку, разошелся через 40 секунд после начала заседания из-за того, что не явился один из судей. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката Штепы Дмитрия Марченко в понедельник, 7 мая.

"Подготовительное заседание Орджоникидзевского райсуда, предназначенного для рассмотрения дела Штепы с самого начала, длилось всего 40 секунд: нам объявили, что не явился один из четырех судей судейской коллегии", – отметил юрист.

По его словам, следующее заседание назначено на 14:00 1 июня.

"Штепа была на заседании с температурой, у нее воспаление легких. Никаких заявлений не делала", – добавил адвокат.

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По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, один из судей находится в отпуске.

Как известно, 20 сентября 2017 года суд по ходатайству адвокатов Штепы изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета, которая впоследствии была продлена.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала президента России Владимира Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.
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