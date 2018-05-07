Суд по делу Штепы продлился 40 секунд

Суд по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы, которую прокуратура хочет вернуть за решетку, разошелся через 40 секунд после начала заседания из-за того, что не явился один из судей. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката Штепы Дмитрия Марченко в понедельник, 7 мая.

"Подготовительное заседание Орджоникидзевского райсуда, предназначенного для рассмотрения дела Штепы с самого начала, длилось всего 40 секунд: нам объявили, что не явился один из четырех судей судейской коллегии", – отметил юрист.

По его словам, следующее заседание назначено на 14:00 1 июня.

"Штепа была на заседании с температурой, у нее воспаление легких. Никаких заявлений не делала", – добавил адвокат.

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По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, один из судей находится в отпуске.

Как известно, 20 сентября 2017 года суд по ходатайству адвокатов Штепы изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета, которая впоследствии была продлена.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала президента России Владимира Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.