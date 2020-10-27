Судили за проукраинские взгляды: на Донбассе пограничники задержали россиянина-беглеца

В Луганской области задержали нарушителя границы в камуфляже с военным рюкзаком. Мужчина рассказал, что бежит из России, где его преследуют за проукраинские взгляды.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, нарушителя обнаружили вчера, 26 октября, у населенного пункта Диброва. Задержанным оказался 33-летнй гражданин РФ.

При себе у него был только армейский рюкзак с набором для выживания, мобильный телефон и несколько тысяч российских рублей. По словам нарушителя, все необходимые для этого путешествия вещи он приобрел в специализированном магазине.

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Мужчина рассказал, что он родом из Казани и что с 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена ​​на изменение действующей власти в Российской Федерации. С 2016 года активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк "Азов".

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За свои взгляды неоднократно получал угрозы и был несколько раз судим. Поэтому, опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина решил бежать из страны.

Для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение.

При составлении дела об административном правонарушении, мужчина обратился с заявлением в соответствующие органы о признании его беженцем на территории Украины или лицом, которое требует дополнительной защиты.

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Сейчас продолжается правовая оценка действий иностранца.

Мы сообщали, что россиянин попросил убежища в Украине.

Также напомним, ранее российский военный из ФСБ также попросил убежища в Украине. Курсант Пограничного института ФСБ России решил стать украинцем.

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