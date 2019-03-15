Судья "Верховного суда ДНР" заочно получила десять лет

Юлия Безрученко осуждена за терроризм

Судья "Верховного суда ДНР" заочно получила десять лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bd1/0fb/5c8bd10fb46ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bd1/0fb/5c8bd10fb46ba.jpg 2019-03-15T18:17:00+02:00 Донбасс Юлия Безрученко осуждена за терроризм

Десять лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно получила судья так называемого "Верховного суда ДНР" Юлия Безрученко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе специального судебного производства установлено, что в январе 2015 года бывшая судья Апелляционного суда Донецкой области Юлия Безрученко на основании "указа" главы террористической организации "ДНР" заняла должность судьи так называемого "Верховного суда ДНР".

Находясь на указанной псевдодолжности, женщина принимала активное участие в создании и организации деятельности местных "судов ДНР" и работе "Пленума Верховного суда ДНР".

Публичным обвинением полностью доказана вина женщины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Поскольку гражданка Безрученко в настоящее время продолжает находиться на временно оккупированной территории Донецкой области, ей заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, ранее аналогичный срок с конфискацией получила коллега Безрученко в "Верховном суде ДНР".

Кроме того, супружескую пару из России приговорили к 10 годам лишения свободы за сбор и передачу боевикам "ДНР" информации о Вооруженных силах Украины.

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