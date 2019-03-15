Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Судья "Верховного суда ДНР" заочно получила десять лет

Сегодня, 18:17

Юлия Безрученко осуждена за терроризм

Судья "Верховного суда ДНР" заочно получила десять лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bd1/0fb/5c8bd10fb46ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bd1/0fb/5c8bd10fb46ba.jpg Донбасс Юлия Безрученко осуждена за терроризм

Десять лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно получила судья так называемого "Верховного суда ДНР" Юлия Безрученко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе специального судебного производства установлено, что в январе 2015 года бывшая судья Апелляционного суда Донецкой области Юлия Безрученко на основании "указа" главы террористической организации "ДНР" заняла должность судьи так называемого "Верховного суда ДНР".

Находясь на указанной псевдодолжности, женщина принимала активное участие в создании и организации деятельности местных "судов ДНР" и работе "Пленума Верховного суда ДНР".

Публичным обвинением полностью доказана вина женщины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Поскольку гражданка Безрученко в настоящее время продолжает находиться на временно оккупированной территории Донецкой области, ей заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, ранее аналогичный срок с конфискацией получила коллега Безрученко в "Верховном суде ДНР".

Кроме того, супружескую пару из России приговорили к 10 годам лишения свободы за сбор и передачу боевикам "ДНР" информации о Вооруженных силах Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег судья, днр, Юлия Безрученко

Вы сейчас просматриваете новость " Судья "Верховного суда ДНР" заочно получила десять лет". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попался на краже: в Москве задержан экс-"министр ДНР"

22 февраля, 14:43

Алексея Красильникова подозревают в мелком воровстве зарядного устройства и грозят депортацией в Украину

Нападение на судью во Львовской области: пострадавший обратился в Высший совет правосудия

1 февраля, 06:37

Судья получил перелом ноги, за расследованием этого дела о будет следить Генпрокуратура

Друзь уезжает из России после разоблачения

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

В больнице рассказали о состоянии Началовой, находящейся в коме

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе

Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»

В Германии заявили, что ошиблись в отношении Украины
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Сегодня, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет