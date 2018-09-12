Сурков на Донбассе пошел ва-банк: почему кадыровцы будут конкурировать с ФСБ

После ликвидации главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко на оккупированной части Донбасса снова обострилась борьба между ставленниками российских спецслужб – Федеральной службы безопасности и Главного разведуправления Генштаба ВСУ РФ, в которую были вовлечены наемники из Чечни.

Об этом военно-политический обозреватель Александр Коваленко пишет на сайте "Информационного сопротивления".

"Для снижения рисков перехода власти не в те руки, Асланбек Андарбекович Дудаев (если кто ещё не в курсе, он же Владик Сурков) решил прибегнуть к услугам проверенной временем гвардии в лице "кадыровцев"", – пишет военный эксперт.

По его словам, чеченские наемники вернутся на оккупированную часть Донбасса, чтобы отбить у ФСБ желание "выдавить" помощника президента РФ Владислава Суркова.

"Причем ставка сделана в данном случае верная. Как известно, у Кадырова и ФСБ многолетняя, можно сказать, генетическая личная неприязнь, а саму структуру попросту не пускают на территорию Чечни. Присутствующие в республике "фэсы" находятся там на птичьих правах. В свою очередь, у Суркова имеется полный доступ "к телу"", – продолжает обозреватель.

По его мнению, Сурков пошел ва-банк и решил значительно повысить ставки в противостоянии с ФСБ, что лишний раз демонстрирует ожесточенность борьбы за власть и влияние, как в регионе, так и в глазах Путина.

"Так что ответ на вопрос "каков будет следующий ход ГРУ", я получил, а потому, завариваем чашечку чая "Беседа" и ждем "ответочку" от ФСБ", – резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Сурков пообещал новому главарю боевиков "ДНР" свою поддержку. Помощник Путина также заявил, что "голосование" за Дениса Пушилина продемонстрировало "высокий уровень политической культуры".

Также напомним, что ранее военный эксперт рассказал, что кадровые перестановки в "ДНР" являются попыткой Суркова отстоять свои позиции на Донбассе.