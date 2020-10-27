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Сутки на Донбассе: боевики опять нарушили перемирие

27 октября, 07:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 26 октября, они три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Марьинки и Широкино оккупанты применили стрелковое оружие. А в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Впрочем, украинские воины бдительности не теряют и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Подразделения Объединенных сил, соблюдая достигнутых договоренностей, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикам.

Также напомним, на Донбассе боевики заминировали территорию возле позиций ВСУ.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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