Сутки на Донбассе: боевики снова открывали огонь

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 24 августа, они один раз открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Реклама

Так, вблизи Майорска враг применил беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

В тренде В небо над оккупированным Донбассом выпустили шарики в цветах украинского флага (фото)

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима тишины и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе устроили провокацию в День Государственного Флага. В районе Авдеевки противник бил из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Также напомним, Зеленский передал ВСУ более 130 единиц техники и вооружения. Он отметил, что Вооруженные силы Украины получили уникальный боевой опыт, на котором ближайшие десятилетия будет держаться оборона страны.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама