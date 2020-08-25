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Сутки на Донбассе: боевики снова открывали огонь

25 августа, 07:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 24 августа, они один раз открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Майорска враг применил беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

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"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима тишины и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе устроили провокацию в День Государственного Флага. В районе Авдеевки противник бил из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Также напомним, Зеленский передал ВСУ более 130 единиц техники и вооружения. Он отметил, что Вооруженные силы Украины получили уникальный боевой опыт, на котором ближайшие десятилетия будет держаться оборона страны.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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