Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

В результате обстрелов потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 4 августа, они трижды открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, ночью вблизи населенного пункта Пески враг совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета. Немного позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику оккупанты применили и у Луганского.

Также известно, что с начала текущих суток противник совершил два выстрела из подствольного гранатомета неподалеку поселка Шумы.

"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали", - говорится в сообщении.

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В результате этих обстрелов потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Ранее мы сообщали, что сведенный с полуночи 27 июля новый режим прекращения огня на Донбассе отличается от предыдущих перемирий отсутствием обстрелов из тяжелого оружия.

Также напомним, на Банковой назвали три причины, почему оккупанты срывают перемирие на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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