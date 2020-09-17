На Донбассе боевики пытались спровоцировать военных на ответный огонь

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 16 сентября, они два раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Катериновки враг произвел провокационный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. А в районе населенного пункта Водяное оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые действия противника", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе подорвался на мине боец ВСУ. Военный получил серьезные ранения и оказался в больнице.

Также напомним, Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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