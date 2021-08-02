Сутки на Донбассе. Боевики ударили из гранатометов и получили "ответку"

Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. К счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: facebook.com/24th.brigade

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 1 августа, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Попасная враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

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С начала текущих суток, 2 августа, обстрелов не зафиксировано.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также напомним, на Донбассе ранен украинский военный.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией