Сутки на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия по ВСУ и жестко поплатились

Сегодня, 08:35

Украинские военнослужащие уничтожили двух врагов, еще одного ранили

Фото: архив
Фото: архив

На Донбассе за прошедшие сутки, 17 августа, боевики 40 раз обстреляли позиции украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения. В результате боевых действий легкие ранения получили двое украинских военнослужащих.Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Местные боевики и российские оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также они применили миномет калибром 82-мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Новолуганского, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, боевики обстреляли из минометов калибром 82-мм защитников Чермалыка.

В течение текущих суток боевики 4 раза открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Крымское, Лебединский, Павлополь и Широкино. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным украинской разведки два боевика уничтожены, один получил ранения.

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Ранее, 16 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе пять раз из запрещенном "Минском" вооружения.

Напомним, что журналисты сайта "Сегодня" побывали на передовой в канун 100 дней ООС. Они пообщались не только с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым, но и с рядовыми бойцами, а также руководством военно-гражданских администраций. Результатом поездки стал мини-фильм о ситуации в зоне ООС.

По итогам 100 дней в подразделениях российско-террористических войск "ЛДНР" были ликвидированы 256 боевиков и 427 наемников получили ранения различной степени тяжести".
Донбасс, боевые действия, украинские военне , ООС

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Источник:

"Сегодня"

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