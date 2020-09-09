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Сутки на Донбассе: два бойца ВСУ подорвались на мине

9 сентября, 07:57

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

 Им оказали первую помощь и госпитализировали

На Донбассе после объявления перемирия минувшие сутки, 9 сентября, прошли тихо. Обстрелов не зафиксировано.

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Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой.

Кроме того, во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций двое военнослужащих получили боевые ранения в результате подрыва на противопехотной мине ПМН-2. Им оказали первую помощь и госпитализировали. Состояние здоровья военных – удовлетворительное.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

Стоит отметить, что в прифронтовых районах саперы ГСЧС Украины разминировали почти восемь гектаров территории и передали на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.

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Ранее мы сообщали, что стало известно имя военного, который погиб в результате подрыва авто на Донбассе. Парню было всего 20 лет.

Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы нарушение перемирия ООС
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